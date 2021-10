La fine ingloriosa della protesta di Barillari e Cunial | contro il Green pass vince la fame

(Di sabato 16 ottobre 2021) Doveva essere un’occupazione a oltranza perrel’obbligo delper accedere al luogo di lavoro. Ma, per una serie di complicanze non meglio dichiarate, ladel consigliere Regionale Davidedeputata Sara, si è interrotta nella serata di ieri 15 ottobre. Entrambi si erano barricati nell’ufficio di lui, in Regione Lazio, la sera del 14 ottobre, prima che entrasse in vigore l’obbligatorietàcertificazione verde. A mezzanotte e un quarto, hanno pubblicato il primo videoloro manifestazione di dissenso. Dodici ore dopo, un altro video.sono ancora nell’ufficio del consigliere, ma lui, parlando ai suoi ...

Doveva essere un'occupazione a oltranza per protestare contro l'obbligo del Green pass per accedere al luogo di lavoro. Ma, per una serie di complicanze non meglio dichiarate, la protesta del consigliere Regionale Davide Barillari e della deputata Sara Cunial rappresenta la fine ingloriosa di un sindaco e di un'amministrazione. Doveva essere un'occupazione a oltranza per protestare contro l'obbligo del Green pass per accedere al luogo di lavoro. Barillari e Cunial sono ancora nell'ufficio del consigliere, ma lui, parlando ai suoi ...