Infortunio Manolas, le condizioni del greco in vista di Napoli-Torino (Di sabato 16 ottobre 2021) Domani ci sarà Napoli-Torino e Spalletti dovrà fare a meno di alcuni suoi uomini. Infatti, domani non ci saranno Malcuit, Ounas, Petagna e Manolas, tutti infortunati. Infortunio Manolas Napoli Torino L'ultimo a fermarsi. in ordine cronologico, è stato Kostas Manolas. Il difensore greco ha subito un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra nel corso dell'allenamento di ieri e ha lasciato anzitempo la seduta con i suoi compagni. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, l'Infortunio non dovrebbe essere nulla di grave, ma è quasi impossibile vedere l'ex Roma nella lista dei convocati per il match di domani. La speranza di Spalletti è di recuperarlo per il match di Europa League contro il Legia ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Domani ci saràe Spalletti dovrà fare a meno di alcuni suoi uomini. Infatti, domani non ci saranno Malcuit, Ounas, Petagna e, tutti infortunati.L'ultimo a fermarsi. in ordine cronologico, è stato Kostas. Il difensoreha subito un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra nel corso dell'allenamento di ieri e ha lasciato anzitempo la seduta con i suoi compagni. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, l'non dovrebbe essere nulla di grave, ma è quasi impossibile vedere l'ex Roma nella lista dei convocati per il match di domani. La speranza di Spalletti è di recuperarlo per il match di Europa League contro il Legia ...

Advertising

Spazio_Napoli : Infortunio Manolas, le condizioni del greco in vista di Napoli-Torino - infoitsport : Napoli, UFFICIALE: infortunio alla caviglia per Manolas. Da Lobotka a Petagna, il punto dall'infermeria - infoitsport : Manolas si ferma per infortunio: trauma distorsivo alla caviglia - infoitsport : Napoli, le novità sull'infortunio di Manolas e le scelte verso il Torino - infoitsport : Napoli, Manolas salta il Torino per un infortunio alla caviglia -