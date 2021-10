Il Pd tenta la doppietta. Con Roma e Torino il cappotto è servito. Domani e lunedì si torna alle urne. In 65 Comuni si vota per i ballottaggi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 65 id’Italia interessati al turno dio ma gli occhi, inevitabilmente sono tutti puntati sue, in misura minore su Varese e Trieste. Non a caso il segretario dem Enrico Letta, che ieri era nel capoluogo piemontese con il suo candidato Stefano Lo Russo per la chiusura della campagna elettorale, ha commentato che se il centrosinistra dovesse vincere anche nella Capitale e sotto la Mole sarebbe “un trionfo”. Dopo aver portato a casa al primo turno Milano, Bologna e Napoli, effettivamente lo sarebbe. Quello nella Capitale sarà inoltre un test per verificare anche se e quanti elettori 5Stelle convergano effettivamente sul candidato del Pd Roberto Gualtieri (nella foto) che, dopo aver incassato gli endorsement personali del leader del Movimento Giuseppe Conte (e di Calenda) ma non della ...