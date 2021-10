Il corteo dei sindacati riempie piazza San Giovanni e chiude con 'Bella ciao' (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - piazza San Giovanni è gremita da decine di migliaia di persone giunte da tutta Italia ma la voce è unica e chiede di sciogliere i movimenti neofascisti e dire no alle violenze. "A me, Luigi e Pierpaolo sono bastati cinque minuti" per decidere di chiamare a raduno tutti coloro che difendono la democrazia perché l'attacco di sabato scorso "non è stato solo alla Cgil ma a tutto il sindacato", spiega Maurizio Landini visibilmente emozionato dal palco della manifestazione 'Mai più fascismi". E a rispondere alla chiamata arrivano in piazza San Giovanni in 200.000, secondo gli organizzatori. Circa 60 mila, secondo la Questura di Roma. Per l'occasione Landini sfoggia una cravatta rosso fuoco, ed è la prima volta a un comizio. "Questa bellissima piazza parla a tutto il Paese, è una ... Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI -Sanè gremita da decine di migliaia di persone giunte da tutta Italia ma la voce è unica e chiede di sciogliere i movimenti neofascisti e dire no alle violenze. "A me, Luigi e Pierpaolo sono bastati cinque minuti" per decidere di chiamare a raduno tutti coloro che difendono la democrazia perché l'attacco di sabato scorso "non è stato solo alla Cgil ma a tutto il sindacato", spiega Maurizio Landini visibilmente emozionato dal palco della manifestazione 'Mai più fascismi". E a rispondere alla chiamata arrivano inSanin 200.000, secondo gli organizzatori. Circa 60 mila, secondo la Questura di Roma. Per l'occasione Landini sfoggia una cravatta rosso fuoco, ed è la prima volta a un comizio. "Questa bellissimaparla a tutto il Paese, è una ...

