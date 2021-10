Ieri record Green pass, ne sono stati emessi 867mila (Di sabato 16 ottobre 2021) Le ultime notizie sul fronte della pandemia. Superati nel mondo i 240 milioni di casi. Balzo sia delle vaccinazioni sia dei tamponi a seguito del Green pass Day. I farmacisti: il sistema tiene. A Trieste prosegue la protesta ma il porto non è bloccato. Papa Francesco interviene su vaccini e orari di lavoro Leggi su ilsole24ore (Di sabato 16 ottobre 2021) Le ultime notizie sul fronte della pandemia. Superati nel mondo i 240 milioni di casi. Balzo sia delle vaccinazioni sia dei tamponi a seguito delDay. I farmacisti: il sistema tiene. A Trieste prosegue la protesta ma il porto non è bloccato. Papa Francesco interviene su vaccini e orari di lavoro

Advertising

ilfoglio_it : L'obbligo del green pass funziona: con 73.000 nuove prime dosi ieri è stata una giornata da record. I dati elaborat… - Agenzia_Ansa : Giornata record ieri per l'emissione di Green pass, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo per i lavor… - Agenzia_Ansa : Ancora molto alto il numero di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in… - GPTurchi : RT @valy_s: L’entrata in vigore del #greenpass per lavorare, ha portato ieri alla cifra record di 506.043 tamponi, per trovare 2.732 nuovi… - Yi_Benevolence : RT @valy_s: L’entrata in vigore del #greenpass per lavorare, ha portato ieri alla cifra record di 506.043 tamponi, per trovare 2.732 nuovi… -