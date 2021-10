GFVip: Amedeo Goria eliminato. Ecco qual è la sua vittoria più grande (Di sabato 16 ottobre 2021) Guenda Goria ad un passo dall’altare. Amedeo Goria eliminato definitivamente dal GFVip, la vittoria più grande per lui? L’amore di sua figlia Ieri sera al grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla sua primogenita Guenda. La giovane infatti ha sorpreso il papà fuori la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, per incoraggiarlo nel proseguire la sua avventura all’interno della Casa dopo aver trascorso alcuni giorni turbolenti a causa della presunta gravidanza della fidanzata Vera Miales, smentita successivamente. Guenda insieme al suo fidanzato Mirko ha annunciato che presto si sposeranno e dunque papà Amedeo è pronto ad accompagnarla sull’altare. Dopo poche ore ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Guendaad un passo dall’altare.definitivamente dal, lapiùper lui? L’amore di sua figlia Ieri sera alFratello Vip,ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla sua primogenita Guenda. La giovane infatti ha sorpreso il papà fuori la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, per incoraggiarlo nel proseguire la sua avventura all’interno della Casa dopo aver trascorso alcuni giorni turbolenti a causa della presunta gravidanza della fidanzata Vera Miales, smentita successivamente. Guenda insieme al suo fidanzato Mirko ha annunciato che presto si sposeranno e dunque papàè pronto ad accompagnarla sull’altare. Dopo poche ore ...

