Furstenberg Fassio (Banca Ifis) “La bellezza risorsa per la ripresa”

ROMA (ITALPRESS) – "La bellezza rappresenta una vera e propria risorsa strategica per progettare il futuro in modo sostenibile e collaborativo, una risorsa strategica fatta di progetti e processi, ma anche di responsabilità e di solidarietà": lo ha dichiarato Ernesto Furstenberg Fassio, vicepresidente di Banca Ifis, nel corso dell'evento Ripartire dalla bellezza, in corso a Città della Pieve, in cui i ministri Garavaglia e Giorgetti, insieme a Banca Ifis, Federturismo ed Enit, si sono riuniti per parlare di ripresa economica attraverso il sistema culturale e paesaggistico nazionale, che lo studio della Banca "L'economia della bellezza" ha stimato impattare sul PIL per ...

