Fabio Galante a Ballando del 16 ottobre 2021 video e gallery

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 16 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall'ex calciatore Fabio Galante e dalla new entry Giada Lini, ballerina di fama internazionale. La coppia ha ballato un Jive sulle note del celebre brano Gloria, di Umberto Tozzi. Fabio Galante: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Galante è sembrato spesso fuori tempo, come sottolineato anche dalla giuria, che non è stata certo clemente con lui. Il voto totale della coppia è stato infatti di soli 14

teatrolafenice : ?? Stasera l'Adagio molto dall'Autunno di Vivaldi. Fabio Biondi al violino dirige l'Europa Galante. Buona notte, ami… - DavidBlack1980 : Il concorrente ideale ha l'anima di Federico Lauri e il fisico di Fabio Galante ?? #BallandoConLeStelle - cristinalfc : Io comunque a Fabio Galante perdonerei anche il ballo del Qua Qua. Così, per dire… #BallandoConLeStelle - _yvanx : Fabio Galante ha comunque più punti della Juventus 14 vs 11 #BallandoConLeStelle - _Alessio_88 : Fabio Galante in personaggione, da sfruttare dopo Ballando... #BallandoConLeStelle -