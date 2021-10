Enrico Michetti: "Ma perché tra i soccorritori di Rigopiano c'era gente di colore?" (Di sabato 16 ottobre 2021) “Ho visto pure della gente di colore che stava lì a dare una mano. Per carità… è lodevole. Ma lì ci debbono essere persone che sanno il fatto loro”. Così, a Radio Radio, Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, in merito alla presenza di migranti tra i volontari della Croce rossa durante i soccorsi a Rigopiano. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) “Ho visto pure delladiche stava lì a dare una mano. Per carità… è lodevole. Ma lì ci debbono essere persone che sanno il fatto loro”. Così, a Radio Radio,, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, in merito alla presenza di migranti tra i volontari della Croce rossa durante i soccorsi a

