DAZN, Formula Uno (di Sky) nel mirino: "Ci teniamo moltissimo…" (Di sabato 16 ottobre 2021) Allarme rosso per Sky, l'emittente satellitare che ha perso i diritti televisivi della Serie A (in Italia) fino al 2024. Kevin Mayer, il presidente della società di streaming, ha rivelato i piani futuri del colosso che si è specializzato nella trasmissione in streaming degli eventi sportivi. Gli abbonati, infatti, non bastano e la tv bianconera si sta aprendo al campo delle scommesse online. Nuovi introiti che, nei piani, dovrebbero foraggiare l'assalto di DAZN a Premier League, Champions League e Formula Uno. Nuovo scippo alla piattaforma fondata da Rupert Murdoch? Novità importanti: DAZN punta Formula Uno e Premier League Ecco le parole del presidente dell'emittente streaming, che in Italia si è accaparrata i diritti della Serie A fino al 2024, ai microfoni di Financial Times Business of Sport ...

