Conferita dalla Federico II la laurea honoris causa in matematica a Jorge J. Morè (Di sabato 16 ottobre 2021) Jorge J. Moré è certamente tra i massimi esperti di software per risolvere problemi matematici al computer e la sua produzione scientifica include alcuni dei capisaldi del settore. Nato a Cuba nel 1944, emigrato negli Stati Uniti nel 1960, ha conseguito il Ph.D. in matematica Applicata presso l’Università del Maryland in 1970, con una tesi su A Class of Nonlinear Functions and the Convergence of Gauss-Seidel and Newton-Gauss-Seidel Iterations sotto la prestigiosa supervisione di James Ortega e Werner Rheinboldt. Assistant Professor alla Cornell University fino al 1975, è poi entrato come Computer Scientist all’Argonne National Laboratory. La sua ricerca si è prevalentemente sviluppata nell’analisi dei metodi Quasi-Newton e Trust region, progettazione di software numerico per problemi di ottimizzazione, differenziazione automatica, progettazione di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021)J. Moré è certamente tra i massimi esperti di software per risolvere problemi matematici al computer e la sua produzione scientifica include alcuni dei capisaldi del settore. Nato a Cuba nel 1944, emigrato negli Stati Uniti nel 1960, ha conseguito il Ph.D. inApplicata presso l’Università del Maryland in 1970, con una tesi su A Class of Nonlinear Functions and the Convergence of Gauss-Seidel and Newton-Gauss-Seidel Iterations sotto la prestigiosa supervisione di James Ortega e Werner Rheinboldt. Assistant Professor alla Cornell University fino al 1975, è poi entrato come Computer Scientist all’Argonne National Laboratory. La sua ricerca si è prevalentemente sviluppata nell’analisi dei metodi Quasi-Newton e Trust region, progettazione di software numerico per problemi di ottimizzazione, differenziazione automatica, progettazione di ...

