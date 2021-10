Calcio, Infantino: il Mondiale ogni due anni aiuterebbe a globalizzare il calcio (Di sabato 16 ottobre 2021) ogni due anni, forse, a 48 squadre sicuro dal 2026. E’ una linea chiara quella che sta disegnando la Fifa sullo sviluppo e sul potere di coinvolgimento dei Mondiali di calcio. A renderla chiara e senza mezzi termini è il suo presidente, Gianni Infantino. Nella conferenza stampa che apre la sua tournée sudamericana da Caracas, è tornato sia sulla tempistica biennale che sulla composizione. Secondo il n.1 della Federazione disputare la competizione ogni due anni aiuterebbe “il calcio ad essere veramente globale, come dovrebbe essere“. Infantino: necessaria una maggiore globalizzazione del calcio Una maggiore globalizzazione del ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 ottobre 2021)due, forse, a 48 squadre sicuro dal 2026. E’ una linea chiara quella che sta disegnando la Fifa sullo sviluppo e sul potere di coinvolgimento dei Mondiali di. A renderla chiara e senza mezzi termini è il suo presidente, Gi. Nella conferenza stampa che apre la sua tournée sudamericana da Caracas, è tornato sia sulla tempistica biennale che sulla composizione. Secondo il n.1 della Federazione disputare la competizionedue“ilad essere veramente globale, come dovrebbe essere“.: necessaria una maggiore globalizzazione delUna maggiore globalizzazione del ...

