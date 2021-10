Brescia | parte colpo di fucile | padre uccide la figlia

Advertising

- Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese , aveva in mano il fucile e lo stava mostrando ai parenti quando è partito un colpo che ha raggiunto la ...Una terribile tragedia si è consumata in una famiglia di San Felice del Benaco, località a 35 chilometri dasulla costa ovest del lago di Garda. Qui nel corso di sabato pomeriggio un colpo accidentale partito da un fucile ha ucciso una ragazza di soli 15 anni , in quello che la polizia ha definito ...Tragedia nella provincia bresciana. Un ex assessore comunale, Roberto Balzaretti, ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Be ...Erano necessari tre punti per puntare con decisione alla vetta. Invece a Perugia, di fronte a ben 43mila tifosi, sono stati i padroni di casa a vincere di misura ...