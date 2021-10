Ballottaggi: chiusa la campagna elettorale, oggi manifestazione dei sindacati (Di sabato 16 ottobre 2021) Domani il voto per eleggere i sindaci di molte grandi città, tra cui Roma, dove scendono in piazza i sindacati Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 ottobre 2021) Domani il voto per eleggere i sindaci di molte grandi città, tra cui Roma, dove scendono in piazza i

Advertising

wauroware : RT @QRepubblica: 'Avete governato negli ultimi 10 anni, perchè non l'avete chiusa prima Forza Nuova, l'avete scoperto oggi alla vigilia dei… - GianniVezzani1 : RT @QRepubblica: 'Avete governato negli ultimi 10 anni, perchè non l'avete chiusa prima Forza Nuova, l'avete scoperto oggi alla vigilia dei… - marialetizianal : RT @QRepubblica: 'Avete governato negli ultimi 10 anni, perchè non l'avete chiusa prima Forza Nuova, l'avete scoperto oggi alla vigilia dei… - Ghigo1968 : RT @QRepubblica: 'Avete governato negli ultimi 10 anni, perchè non l'avete chiusa prima Forza Nuova, l'avete scoperto oggi alla vigilia dei… - filippoperri01 : RT @QRepubblica: 'Avete governato negli ultimi 10 anni, perchè non l'avete chiusa prima Forza Nuova, l'avete scoperto oggi alla vigilia dei… -