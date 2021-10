Aerospazio italiano | perché ci serve un fondo di private equity di sistema

Leggi su formiche

(Di sabato 16 ottobre 2021) Dal 2018 si vedono più o meno le stesse cifre e gli stessi proclami a vari livelli sull’aereospazio. L’industria aerospaziale italiana (che conta su circa 4.000 aziende) si posiziona al settimo posto nel ranking mondiale e al quarto in Europa, ha forti tradizioni e alcune aziende del nostro Paese sono importanti player mondiali del settore. Il settore aerospazialeè solidamente al quarto posto in Europa e al settimo nel mondo. È in grado di generare un fatturato complessivo di 13,5 miliardi di euro, pari all’1% del Pil, mentre il valore aggiunto complessivo è di circa 12 miliardi di euro. Fattore fondamentale è l’innovazione e la ricerca, per la quale il settore impiega circa il 10% del fatturato, mantenendosi nella media europea. I circa 50.000 addetti specializzati sui più di 200.000 totali nella filiera sono impiegati nelle oltre ...