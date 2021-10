A che ora inizia Ballando con le stelle 2021 | l’orario della messa in onda su Rai 1

Leggi su tpi

(Di sabato 16 ottobre 2021) A che oracon le, lo storico dancing show condotto da Milly Carlucci e giunto alla sedicesima edizione? Ve lo diciamo subito: lainè prevista per le ore 20,35, ogni sabato su Rai 1 per dieci puntate dal 16 ottobre. Appuntamento dunque in prima serata, subito dopo il Tg1, per circa quattro ore di divertimento in diretta. Anche quest’anno si affrontano 13 coppie composta da personaggi del mondo dello spettacolo e ballerini professionisti, che si metteranno in gioco e dovranno fare i conti con i pareritemutissima giuria di. Concorrenti Abbiamo visto a che oracon le, ma chi sono i concorrenti vip di ...