X-Factor 2021, Gianmaria porta l'originale "Mamma scusa" ai bootcamp e conquista il suo posto per le home visit – video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Aveva emozionato tutti con "Suicidi", ieri sera è tornato sul palco di X Factor con un nuovo brano originale dal titolo "Mamma scusa" – nella seconda puntata dei bootcamp, ieri sera su Sky e NOW e sempre disponibile on demand – dove conquista ancora una volta tutti con una coinvolgente canzone dedicata alla madre. Emma sempre più convinta del suo talento lo porta con sé agli home visit.

