Una proposta per estendere al 2032 lo stop ai costi extra di roaming (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)L'obiettivo è di estendere l'abolizione degli extra-costi di roaming all'interno dell'Unione europea fino al 2032 con nuovi obblighi di trasparenza e di una maggiore qualità del servizio per tutte le compagnie telefoniche. La Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo (Itre), ha adottato il testo base per l'accordo finale con il Consiglio europeo, che ha sua volta ha adottato una sua posizione a giugno. Le negoziazioni, a cui parteciperà anche la Commissione (il cosiddetto trilogo), inizieranno il 26 ottobre. Il regolamento europeo sul roaming è entrato in vigore nel 2017, consentendo agli utenti di telefonia mobile di chiamare, inviare messaggi e usare internet in tutti i paesi dell'Unione, senza ...

