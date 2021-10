Una coppia è stata trovata morta in casa a Montesilvano (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati in una abitazione di via Tagliamento, a Montesilvano (Pescara). Ad allertare il 112, sarebbero stati i vicini di casa che avrebbero sentito delle urla. Secondo gli inquirenti si è trattato di un omicidio - suicidio: le vittime sono marito e moglie, entrambi 50enni romeni, in Italia da una quindicina di anni. La coppia è stata trovata in cucina, un corpo sopra all'altro. Al momento, non è chiaro chi abbia agito per primo: entrambi presentano ferite di arma da taglio. La coppia ha un figlio di una decina di anni che, quando è accaduta la tragedia, era a scuola. I vicini parlano di un litigio durato una decina di minuti, urla "disumane", poi una sagoma dietro la finestra e qualcosa che andava giù. All'esterno della ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati in una abitazione di via Tagliamento, a(Pescara). Ad allertare il 112, sarebbero stati i vicini diche avrebbero sentito delle urla. Secondo gli inquirenti si è trattato di un omicidio - suicidio: le vittime sono marito e moglie, entrambi 50enni romeni, in Italia da una quindicina di anni. Lain cucina, un corpo sopra all'altro. Al momento, non è chiaro chi abbia agito per primo: entrambi presentano ferite di arma da taglio. Laha un figlio di una decina di anni che, quando è accaduta la tragedia, era a scuola. I vicini parlano di un litigio durato una decina di minuti, urla "disumane", poi una sagoma dietro la finestra e qualcosa che andava giù. All'esterno della ...

