THE VAMPIRE DIARIES il finale mai visto (Di venerdì 15 ottobre 2021) The VAMPIRE DIARIES finale mai visto: il co-creatore della serie Kevin Williamson ha svelato che il finale avrebbe dovuto essere diverso. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 15 ottobre 2021) Themai: il co-creatore della serie Kevin Williamson ha svelato che ilavrebbe dovuto essere diverso. Tvserial.it.

Advertising

JackVulpes : È di nuovo quel periodo dell’anno dove voglio rigiocare a “Vampire: The Masquerade - Bloodlines” - mayunagioia : Non capisco se mi piaccia o no the vampire diaries - ASilviarimembri : RT @dobrevsunicorns: Oltre all’orgoglio e alla sua bellezza disarmante, qui Giulia uguale ad Elena in The Vampire Diaries quando Damon la s… - immensamenteg : RT @dobrevsunicorns: Oltre all’orgoglio e alla sua bellezza disarmante, qui Giulia uguale ad Elena in The Vampire Diaries quando Damon la s… - dobrevsunicorns : Oltre all’orgoglio e alla sua bellezza disarmante, qui Giulia uguale ad Elena in The Vampire Diaries quando Damon l… -