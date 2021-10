Supercoppa, Inter e Juve vogliono giocare a Ryad, ma la Serie A dice no per i diritti tv ancora invenduti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inter e Juventus vogliono giocare la Supercoppa a Ryad, per guadagnare il cachet da 3,5 milioni a testa previsto e avere maggiore visibilità in Arabia. La Lega Serie A, però, si oppone, e spinge per Roma. Il motivo è che i diritti tv, nell’area saudita, ancora non sono stati venduti. La questione è sul Corriere dello Sport. “Juve e Inter hanno dialogato e vogliono volare in Arabia attratte dal cachet da 3,5 milioni a testa più spese pagate (charter, hotel…). Puntano anche a ottenere visibilità in un’area dove adesso la Serie A è “oscurata”, ma ci sono tanti possibili sponsor”. Ma la Lega Serie A temporeggia. “Da Via Rosellini la pista araba al momento ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021)ntusla, per guadagnare il cachet da 3,5 milioni a testa previsto e avere maggiore visibilità in Arabia. La LegaA, però, si oppone, e spinge per Roma. Il motivo è che itv, nell’area saudita,non sono stati venduti. La questione è sul Corriere dello Sport. “hanno dialogato evolare in Arabia attratte dal cachet da 3,5 milioni a testa più spese pagate (charter, hotel…). Puntano anche a ottenere visibilità in un’area dove adesso laA è “oscurata”, ma ci sono tanti possibili sponsor”. Ma la LegaA temporeggia. “Da Via Rosellini la pista araba al momento ...

