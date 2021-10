Sciopero No pass, al porto di Trieste duemila persone: atmosfera tranquilla. Bloccato un varco a Genova (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sciopero portuali No Green pass, la diretta della giornata. Sono circa duemila le persone raggruppate davanti al varco 4 del porto di Trieste, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 ottobre 2021)portuali No Green, la diretta della giornata. Sono circaleraggruppate davanti al4 deldi, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal...

Corriere : Green pass, autotrasportatori e portuali in sciopero: «Venerdì blocchiamo il Paese» - repubblica : Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro - SkyTG24 : Green Pass, portuali Trieste confermano blocco. Prefetto: chi partecipa commette un reato - grecale66 : RT @byoblu: Inizia la mobilitazione nazionale contro il green pass. A Torino hanno aderito gli operai di Fiat Avio. Segui la diretta su Byo… - Annamaria1897 : Capisco chi non ha voglia di vaccinarsi (ne avete tutto il diritto) ma non capirò mai lo sciopero, non dopo che sia… -