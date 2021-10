RTX Day, il 16 ottobre grande stock di GeForce RTX 3000 in vendita, ma bisogna sbrigarsi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Forse questa (ed altre poche in futuro) sarà l’unica, vera occasione per mettere le mani su una RTX della serie 3xxx. Tornano gli RTX Day, iniziativa NVIDIA per permettere a chi lo vorrà di portarsi a casa una nuova, fiammante GPU di altissimo livello. NVIDIA RTX 3080 Ti ZOTACAnzitutto quando: il 16 ottobre, ovvero domani, sarà possibile acquistare una NVIDIA appartenente al filone della sfortunata serie 3xxx. Dove? In Lombardia, presso la catena NEXT – rivenditori affidabili e con grande esperienza nel settore hi-tech, nello specifico in quello gaming. “Dare la possibilità a tutti i giocatori interessati di portarsi a casa una scheda video GeForce RTX 3000“. Con queste parole NVIDIA spiega il perché di questi RTX Days, voluti proprio dalla società. Quali modelli verranno messi in ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Forse questa (ed altre poche in futuro) sarà l’unica, vera occasione per mettere le mani su una RTX della serie 3xxx. Tornano gli RTX Day, iniziativa NVIDIA per permettere a chi lo vorrà di portarsi a casa una nuova, fiammante GPU di altissimo livello. NVIDIA RTX 3080 Ti ZOTACAnzitutto quando: il 16, ovvero domani, sarà possibile acquistare una NVIDIA appartenente al filone della sfortunata serie 3xxx. Dove? In Lombardia, presso la catena NEXT – rivenditori affidabili e conesperienza nel settore hi-tech, nello specifico in quello gaming. “Dare la possibilità a tutti i giocatori interessati di portarsi a casa una scheda videoRTX“. Con queste parole NVIDIA spiega il perché di questi RTX Days, voluti proprio dalla società. Quali modelli verranno messi in ...

