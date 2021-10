Roma, Abraham ci prova per la Juve: domani test decisivo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tammy Abraham vuole esserci in Juve-Roma dopo l’infortunio con l’Inghilterra. domani sosterrà un provino decisivo Tammy Abraham corre contro il tempo dopo l’infortunio patito nel corso di Inghilterra-Ungheria. L’attaccante vuole esserci contro la Juventus e l’allenatore della Roma Mourinho spera di averlo quantomeno per la panchina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi l’inglese svolgerà ancora solo cure prima di provare a spingere seriamente solo nella giornata di domani. Lo volontà dello Special One è quella di convocare Abraham e di tenerselo caldo come asso nella manica a partita in corso all’Allianz Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tammyvuole esserci indopo l’infortunio con l’Inghilterra.sosterrà un provinoTammycorre contro il tempo dopo l’infortunio patito nel corso di Inghilterra-Ungheria. L’attaccante vuole esserci contro lantus e l’allenatore dellaMourinho spera di averlo quantomeno per la panchina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi l’inglese svolgerà ancora solo cure prima dire a spingere seriamente solo nella giornata di. Lo volontà dello Special One è quella di convocaree di tenerselo caldo come asso nella manica a partita in corso all’Allianz Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM’ORA ROMA PER ABRAHAM FORTE TRAUMA CONTUSIVO ALLA CAVIGLIA. DOPO GLI ACCERTAMENTI RESTA IN FORTE DUBBIO PER LA… - SkySport : Come sta Dybala? Abraham recupera? E Immobile? Tutte le news di formazione squadra per squadra in vista del ritorno… - sportmediaset : Roma: solo terapie per #Abraham, corsa contro il tempo per la Juve. #SportMediaset - TUTTOJUVE_COM : QUI ROMA - Il Messaggero - Shomurodov alternativa di tutto rispetto ad Abraham - infoitsport : Roma, Shomurodov in campo: con o senza Abraham -