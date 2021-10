Repetto | dal Genoa a bomber nella Serie B Usa | Ma quanto è stata dura

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Repetto dal

Il Secolo XIX

Protagonista della nuova puntata di American Dream è l'attaccante dei Charleston Battery della USL, la Serie B americana, Claudio, già autore di 9 gol in campionatoddg e gridandogli in faccia proteste. ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ...PAOLO (COLLI ORTONOVO) BONANNO MARCO (LITTLE CLUB JAMES) BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)...I verdi battono il Rapallo Rivarolese nell’andata dei quarti di finale di Eccellenza. Importante il ritorno di Daniele De Martino, che ieri era già in panchina ...Il Pescara con un messaggio sul proprio sito ufficiale omaggia Ciro Immobile, un affetto ricambiato anche dal capitano biancoceleste Il Pescara con un messaggio sul proprio sito ufficiale omaggia Ciro ...