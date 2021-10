Per figlia Cucinelli controllo Green pass e poi al lavoro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si è presentata come tutti gli altri dipendenti all'ingresso dell'azienda, a Solomeo di Corciano, sottoponendosi al controllo del Green pass, Carolina Cucinelli, figlia del fondatore Brunello e co - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si è presentata come tutti gli altri dipendenti all'ingresso dell'azienda, a Solomeo di Corciano, sottoponendosi aldel, Carolinadel fondatore Brunello e co - ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - chetempochefa : “Negli ultimi 29 anni, ho amato guardare il mondo conoscerti non solo come figlia del South Side, ma come madre, av… - DiAdelasia : @bellafatinareal Complimenti ad Ambra Angiolini per aver tirato su una figlia così matura e solidale con la madre. - thecapinera : RT @MarcoFinizio74: Tampone molecolare salivare per mia figlia di 5anni ( fortunatamente negativo ?) € 60.00. Chiedo: non sarebbe giusto ch… - ThisManIsNo1 : RT @MarcoFinizio74: Tampone molecolare salivare per mia figlia di 5anni ( fortunatamente negativo ?) € 60.00. Chiedo: non sarebbe giusto ch… -