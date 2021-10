Pavarese ' Osimhen? Spero che il Newcastle non chiami il Napoli'

(Di venerdì 15 ottobre 2021)- "Spalletti ha dato certe caratteristiche di gioco ma anche senso di appartenenza alla squadra, voglia e determinazione di credere in sé stessi perché certi risultati non arrivano per caso". ...

Lo ha dichiarato, a Radio Marte, il dirigente Luigi: "Lui è riuscito a far resettare alla squadra quanto è accaduto nel finale di scorsa stagione e dare a tutti un'identità. Soprattutto ...Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno : ', però, costato 50 milioni di flusso di ... è tutto pronto per il trasferimento alla Lazio per Hysaj: "La prossima stagione il Napoli ...Pavarese: "Osimhen è un mix tra Careca e Asprilla. Juric merita una grande squadra". L'intervento dell'ex DS azzurro ...L'ex dirigente partenopeo azzarda paragoni importanti per il centravanti nigeriano, nel quale rivede due grandi attaccanti del passato.