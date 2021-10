Parte ITA ma i problemi di Alitalia riesploderanno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito all’ultima fase del sempre più fiacco e clientelare controllo statale di Alitalia, alla privatizzazione dei “capitani coraggiosi” del governo Berlusconi del 2008 (operazione famosa per il suo flop e per i regali agli azionisti privati che vi hanno aderito), e infine al tentativo del 2014 del governo Renzi con gli arabi di Ethiad, che ne hanno approfittato per saccheggiare slot e rotte della fu compagnia di bandiera. In questo periodo Alitalia ha assorbito enormi risorse dei contribuenti in aiuti di Stato fatti di ricapitalizzazioni e prestiti concordati dai vari governi per aggirare le normative europee. Sono andati in fumo 12 miliardi di euro, si è perso progressivamente mercato fino a gestire soltanto il 7% del traffico nazionale, sono stati prepensionati e sacrificati migliaia di addetti (e le loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito all’ultima fase del sempre più fiacco e clientelare controllo statale di, alla privatizzazione dei “capitani coraggiosi” del governo Berlusconi del 2008 (operazione famosa per il suo flop e per i regali agli azionisti privati che vi hanno aderito), e infine al tentativo del 2014 del governo Renzi con gli arabi di Ethiad, che ne hanno approfittato per saccheggiare slot e rotte della fu compagnia di bandiera. In questo periodoha assorbito enormi risorse dei contribuenti in aiuti di Stato fatti di ricapitalizzazioni e prestiti concordati dai vari governi per aggirare le normative europee. Sono andati in fumo 12 miliardi di euro, si è perso progressivamente mercato fino a gestire soltanto il 7% del traffico nazionale, sono stati prepensionati e sacrificati migliaia di addetti (e le loro ...

