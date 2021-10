Nola Napoli | nella farmacia che fornisce Green pass anche con test non idonei al rilascio

Advertising

Green pass anche con il test non idoneo al rilascio. È quello che farebbe una farmacia di, in provincia disegnalata a ' Striscia la Notizia '. Luca Abete, l'inviato del tg satirico, introduce una telecamera nascosta nella farmacia campana e registra le dichiarazioni del ...Farmacie che rilasciano Green Pass non validi, poiché concessi dopo un test salivare rapido che secondo la normativa vigente non è idoneo. Luca Abete si è recato a, in provincia di, dove alcuni farmacisti affermavano di rilasciare la certificazione anche dopo il test rapido: nel servizio mandato in onda ieri serra da Striscia la Notizia, una donna ...Green pass anche con il test non idoneo al rilascio. È quello che farebbe una farmacia di Nola, in provincia di Napoli segnalata a " Striscia la Notizia". Luca Abete, l'inviato del tg satiric ...Green pass anche con il test non idoneo al rilascio. È quello che farebbe una farmacia di Nola, in provincia di Napoli segnalata a "Striscia la Notizia". Luca Abete, l'inviato de ...