Napoli | Spalletti non sorride | altro giocatore out in vista di domenica

(Di venerdì 15 ottobre 2021)problema di infortuni pere il: trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra per Manolas nell’allenamento odierno. Il greco dunque, che già aveva perso il posto da titolare da qualche settimana, non ci sarà contro il Torino. Manolas,, infortunio Inoltre, attraverso una nota del club, gli azzurri hanno reso note anche le condizioni di altri giocatori. Questo il comunicato: “Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torelli ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo. Malcuit terapie. Ounas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Manolas è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. ...