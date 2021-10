Mediaset prende una decisione drastica: sospeso un nuovo programma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mediaset costretta a prendere una decisione drastica. Il nuovo programma in onda su Italia 1 è stato sospeso: ecco le motivazioni I vertici di Mediaset sono giunti ad una conclusione e per quanto riguarda un nuovo programma di Italia 1, è stato deciso di sospenderlo. Un provvedimento drastico ma che si è reso necessario adottare in seguito Leggi su youmovies (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.costretta are una. Ilin onda su Italia 1 è stato: ecco le motivazioni I vertici disono giunti ad una conclusione e per quanto riguarda undi Italia 1, è stato deciso di sospenderlo. Un provvedimento drastico ma che si è reso necessario adottare in seguito

