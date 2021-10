Lautaro Martinez, gol e rinnovo: l’Inter al sicuro dal Newcastle? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gol e grandi prestazioni. In Nazionale e con il club d’appartenenza. Lautaro Martinez vive un grande momento di forma: il sudamericano ex Racing Club è il vero trascinatore dell’Argentina e dell’Inter. Le sue ottime prestazioni saranno ricompensate, in questi prossimi giorni, con la firma sul rinnovo contrattuale con i nerazzurri. Prolungamento che non metterebbe i meneghini al sicuro: il Newcastle, il club che vanta la proprietà più ricca del calcio mondiale, avrebbe messo gli occhi sull’argentino. Le parole dell’agente ed il buon rapporto con l’Inter Sono di una settimana fa le parole, proferite a Radio Kiss Kiss, di Alejandro Camano, agente del calciatore argentino: “Posso dire che è felice in Italia e che il calcio italiano gli piace tantissimo. Già da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gol e grandi prestazioni. In Nazionale e con il club d’appartenenza.vive un grande momento di forma: il sudamericano ex Racing Club è il vero trascinatore dell’Argentina e del. Le sue ottime prestazioni saranno ricompensate, in questi prossimi giorni, con la firma sulcontrattuale con i nerazzurri. Prolungamento che non metterebbe i meneghini al: il, il club che vanta la proprietà più ricca del calcio mondiale, avrebbe messo gli occhi sull’argentino. Le parole dell’agente ed il buon rapporto conSono di una settimana fa le parole, proferite a Radio Kiss Kiss, di Alejandro Camano, agente del calciatore argentino: “Posso dire che è felice in Italia e che il calcio italiano gli piace tantissimo. Già da ...

