**Green pass: Draghi vince sfida, 'd-day' fila liscio ma scoppia grana Reddito cittadinanza** (3) (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - E anche il segretario del Pd, Enrico Letta, pur riconoscendo la necessità di modificarne l'impianto originario, rimarca l'importanza di preservare il rdc. "Sono d'accordo col presidente del Consiglio Draghi che il Reddito di cittadinanza va modificato non cancellato, cioè va reso più funzionante per quanto riguarda la fondamentale missione che è quella di aggredire le sacche di povertà che esistono nel nostro Paese, ma va completamente modificato e trasformato per l'altra missione che aveva che era quella sul tema del lavoro perché su quello non ha funzionato". Del resto Salvini è lungi dall'arretrare, anche oggi torna all'attacco e affonda. ?"Una cosa su cui dovremmo intervenire l'anno prossimo - dice - è il tema Reddito di cittadinanza perché garantirlo a chi non può lavorare è sacrosanto, disabili, invalidi, persone in ...

