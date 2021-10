Gli enti locali italiani rischiano 23 miliardi di buco (Di venerdì 15 ottobre 2021) BRUXELLES - Gli enti locali italiani rischiano di subire l'impatto del Covid fino ai prossimi dieci anni . E nelle loro casse potrebbe crearsi un buco da 22,8 miliardi . L'allarme arriva direttamente ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 ottobre 2021) BRUXELLES - Glidi subire l'impatto del Covid fino ai prossimi dieci anni . E nelle loro casse potrebbe crearsi unda 22,8. L'allarme arriva direttamente ...

Advertising

MatMiglietta : RT @BassoFbasso: Allarme del Comitato delle Regioni Ue: «Italia, buco da 22,8 miliardi per gli enti locali» @EU_CoR - inotg_inot59 : @LaNotiziaTweet Alitalia è stato per tanti anni la 'cocaina' della cupola. Come il mose, autostrade,stretto di Mess… - iltirreno : ??La guida al certificato obbligatorio da oggi: i visitatori degli enti pubblici devono averlo, gli utenti no. Multe… - MoniCapNov : RT @simabastaroghi: @MaxGramel @Corriere Si è informato presso gli enti ufficiali di cosa sta accadendo? Ha scritto il pezzo ed è stato pa… - AlibrandoR : RT @simabastaroghi: @MaxGramel @Corriere Si è informato presso gli enti ufficiali di cosa sta accadendo? Ha scritto il pezzo ed è stato pa… -