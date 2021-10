Giulia De Lellis a Sanremo? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giulia De Lellis condurrà Sanremo? Sembra che Amadeus che anche stavolta troveremo all’Ariston, stia cercando di convincere la giovane influencer ad affiancarlo sul palco della kermesse canora. Ecco come stanno le cose. Il pubblico ha conosciuto Giulia De Lellis grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, programma in cui era scesa come corteggiatrice di Andrea Damante, suo storico ex con cui ha avuto una storia fatta di tanto amore ma anche tanti alti e bassi. Da allora, però, Giulia ha fatto moltissima strada e, infatti, oggi è l’influencer più seguita in Italia dopo Chiara Ferragni e sta lavorando anche a vari progetti televisivi. La sua ultima “fatica” è stata l conduzione di Love Island, il reality targato Discovery in cui la ragazza si è fatta notare per la sue ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021)Decondurrà? Sembra che Amadeus che anche stavolta troveremo all’Ariston, stia cercando di convincere la giovane influencer ad affiancarlo sul palco della kermesse canora. Ecco come stanno le cose. Il pubblico ha conosciutoDegrazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, programma in cui era scesa come corteggiatrice di Andrea Damante, suo storico ex con cui ha avuto una storia fatta di tanto amore ma anche tanti alti e bassi. Da allora, però,ha fatto moltissima strada e, infatti, oggi è l’influencer più seguita in Italia dopo Chiara Ferragni e sta lavorando anche a vari progetti televisivi. La sua ultima “fatica” è stata l conduzione di Love Island, il reality targato Discovery in cui la ragazza si è fatta notare per la sue ...

