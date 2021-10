E tu | leggi l’etichetta?

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono anni che ci proviamo, con scarso successo: perché i sistemi più semplici per determinare il “peso” nutrizionale di un alimento da apporre sulle etichette sono osteggiati da alcuni, e osannati da altri. Spesso, infatti, i metodi che garantiscono una immediata comprensione da parte del consumatore penalizzano molto alcuni prodotti, che si oppongo a finire nelle categorie pericolose, magari solo perché non rispettano uno dei tanti parametri richiesti. E così, tra dinamiche di campanile e poca flessibilità, leggere i nutrienti presenti sugli alimenti confezionati diventa un rebus. Come sempre semplificare è tutt’altro che facile, e gli interessi in campo sono diversi e spesso in contrasto. Inoltre, per interpretare correttamente le informazioni presenti è necessaria una minima cultura di base, che non tutti possiedono. A livello europeo, la prima proposta (francese) presa in ...