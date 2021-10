Dl Fisco: Gelmini, 'sistema più equo e aiuti a famiglie e imprese' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Con il decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri il Governo interviene per un Fisco più equo e soprattutto per aiutare concretamente tante famiglie e tante imprese ancora in difficoltà dopo la crisi economica causata dalla pandemia". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e capodelegazione di Fi. "Bene -spiega- la semplificazione della disciplina del patent box, strumento importante per rilanciare le aziende creative e ad alto tasso tecnologico; positivo il rifinanziamento del fondo automotive per l'acquisto di auto a bassa emissione di CO2. Importanti, infine, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, norme migliorate grazie ad un proficuo confronto con le Regioni ed al loro oggettivo contributo”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Con il decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri il Governo interviene per unpiùe soprattutto per aiutare concretamente tantee tanteancora in difficoltà dopo la crisi economica causata dalla pandemia". Lo afferma Mariastella, ministro per gli Affari regionali e capodelegazione di Fi. "Bene -spiega- la semplificazione della disciplina del patent box, strumento importante per rilanciare le aziende creative e ad alto tasso tecnologico; positivo il rifinanziamento del fondo automotive per l'acquisto di auto a bassa emissione di CO2. Importanti, infine, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, norme migliorate grazie ad un proficuo confronto con le Regioni ed al loro oggettivo contributo”.

