Deathloop | il lavoro di Arkane Studios offre un’esperienza divertente ed appagante | grazie ad un sapiente utilizzo dei loop temporali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Abbiamo provato su PC il nuovo FPS diche, dopo i grandi successi della saga di Dishonored e Prey, prova a mettere a segno un nuovo colpo con. Dopo aver affilato i coltelli con il magnifico Prey, le aspettative erano sicuramente altissime, ma bisogna staccarsi da quello stile di gioco per restare più aderenti a Dishonored, dal qualepesca a piene mani, cercando di affinarne il gameplay e staccandosi dall’ambientazione steampunk per immergerci in scenari dal sapore anni ’70, cercando di coinvolgere il giocatore con una trama fuori di testa e tanto, riuscitissimo, umorismo.: incastrati in unUn titolo decisamente azzeccato quello dei ragazzi di, visto che ...