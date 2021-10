Covid e obbligo Green pass, sit-in e proteste ma pochi disagi. Allerta nelle città. LIVE (Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo l'ultimo report, ci sono 2.732 casi e 42 morti. Boom di tamponi, trascinati dal Green pass: 506.043. Da Genova a Trieste, migliaia di lavoratori si sono fermati e hanno protestato davanti ai cancelli delle loro aziende. Cortei a Livorno, Ancona e Bolzano. Manifestazioni anche a Roma e Milano. Intanto, in base ai dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Rt risulta in lieve aumento, mentre cala incidenza. Tre regioni restano a rischio moderato Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo l'ultimo report, ci sono 2.732 casi e 42 morti. Boom di tamponi, trascinati dal: 506.043. Da Genova a Trieste, migliaia di lavoratori si sono fermati e hanno protestato davanti ai cancelli delle loro aziende. Cortei a Livorno, Ancona e Bolzano. Manifestazioni anche a Roma e Milano. Intanto, in base ai dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, l’Rt risulta in lieve aumento, mentre cala incidenza. Tre regioni restano a rischio moderato

