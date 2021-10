Chiara Ferragni sorprende Fedez per il suo compleanno. Ecco la dedica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Chiara Ferragni l’emozionante dedica per il compleanno di Fedez. Una gallery per celebrare l’amore e la famiglia Fedez festeggia il suo compleanno. Oggi è un giorno speciale in casa Ferragnez. Il rapper Fedez compie 32 anni, sua moglie Chiara Ferragni ha sorpreso suo marito con una meravigliosa sorpresa. Sul profilo Instagram dell’imprenditrice digitale, è apparsa una gallery di foto che ripercorrono la loro storia d’amore, ma soprattutto come didascalia Chiara ha dedicato al suo Federico meravigliose parole. Fedez è diventato papà di Leone e Vittoria, e mamma Chiara è davvero fiera di lui e del suo impegno quotidiano nel prendersi cura dei piccoli, e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)l’emozionanteper ildi. Una gallery per celebrare l’amore e la famigliafesteggia il suo. Oggi è un giorno speciale in casa Ferragnez. Il rappercompie 32 anni, sua moglieha sorpreso suo marito con una meravigliosa sorpresa. Sul profilo Instagram dell’imprenditrice digitale, è apparsa una gallery di foto che ripercorrono la loro storia d’amore, ma soprattutto come didascaliahato al suo Federico meravigliose parole.è diventato papà di Leone e Vittoria, e mammaè davvero fiera di lui e del suo impegno quotidiano nel prendersi cura dei piccoli, e ...

Advertising

MirkoRocco1103 : @lipalvdu Chiara Ferragni un cazzo - 361_magazine : - giuliabottini : Corriere dello Sport: Antonio Ricci shock: 'Chiara Ferragni farà fuori Fedez'. - Mestanaccount1 : RT @comedicoio__: In lacrime per la dedica di Chiara Ferragni a Fedez, li amo - _Gabri93 : RT @gio_berb: Chiara Ferragni as Peter Griffin : a thread -