Chi è il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco chi è Francesco Oppini, un appassionato di sport nonché tifoso della Juventus e figlio di Alba Parietti, celeberrima show girl e opinionista televisiva italiana. Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982 e ha vissuto sin dai suoi primi anni di vita diviso teatro e varietà televisivi essendo il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito Franco Oppini, famoso attore e cabarettista italiano. Francesco, che ha rivelato di aver sofferto molto da bambino a causa dei pregiudizi dei compagni di classe quando alle elementari gli facevano vedere le copertine dei giornali della mamma Alba con i suoi fidanzati, abita a Milano da sempre dove si occupa assiduamente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco chi è, un appassionato di sport nonché tifoso della Juventus edi, celeberrima show girl e opinionista televisiva italiana.è nato a Torino il 6 aprile 1982 e ha vissuto sin dai suoi primi anni di vita diviso teatro e varietà televisivi essendo ildie del suo ex marito Franco, famoso attore e cabarettista italiano., che ha rivelato di aver sofferto molto da bambino a causa dei pregiudizi dei compagni di classe quando alle elementari gli facevano vedere le copertine dei giornali della mammacon i suoi fidanzati, abita a Milano da sempre dove si occupa assiduamente ...

