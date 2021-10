Chanel Metiers d’Art si terrà nel 19M a Parigi

Advertising

Agenzia ANSA

'Scegliendo 19M come palcoscenico per la sfilata Métiers d'Art 2021 - 2022 - si legge in una nota -riafferma la sua volontà di celebrare questo eccezionale patrimonio artigianale, pietra ...... questo edificio unico, progettato dall'architetto Rudy Ricciotti, riunisce sotto lo stesso tetto undici maisons d'art e i loro seicento artigiani ed esperti che lavorano pere altri grandi ...Il défilé per la stagione 2021/22 andrà in scena il prossimo 7 dicembre nel nuovo sito dalla maison dedicato ai laboratori artigianali che contribuiscono alla realizzazione di queste speciali collezio ...Chanel presenterà la sua collezione Métiers d'Art 2021/22 il 7 dicembre al 19M a Parigi, il nuovo sito dedicato alla moda Metiers d'Art ...