Biraghi: “Con Italiano abbiamo cambiato modo di ragionare. Io capitano? Un onore” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club toscano per commentare l’inizio di stagione Viola. Di seguito le sue parole e il video dell’intervista: “Grande partenza? È una bella sensazione. Siamo stati in una situazione simile l’anno in cui arrivai in Toscana. Poi, però, non riuscimmo a mantenere la posizione. Quest’anno cercheremo, invece, di mantenere il livello per tutta la stagione. Il calcio di Italiano? Mi trovo molto bene. abbiamo cambiato l’approccio alla gara e il modo di ragionare. Sono soluzione per noi nuove, il mister è stato bravo ad inculcarcele già dal ritiro. Buona parte del merito delle nostre prestazioni è proprio il suo. Penso che il bello di tutto questo è che abbiamo ancora margini di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cristiano, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club toscano per commentare l’inizio di stagione Viola. Di seguito le sue parole e il video dell’intervista: “Grande partenza? È una bella sensazione. Siamo stati in una situazione simile l’anno in cui arrivai in Toscana. Poi, però, non riuscimmo a mantenere la posizione. Quest’anno cercheremo, invece, di mantenere il livello per tutta la stagione. Il calcio di? Mi trovo molto bene.l’approccio alla gara e ildi. Sono soluzione per noi nuove, il mister è stato bravo ad inculcarcele già dal ritiro. Buona parte del merito delle nostre prestazioni è proprio il suo. Penso che il bello di tutto questo è cheancora margini di ...

Advertising

Fiorentinanews : #Pasqual: 'Le cifre importanti proposte a #Vlahovic dimostrano che #Commisso ha un grande progetto per la… - b_biraghi : RT @Linkiesta: C’è un’operazione per delegittimare lo Stato sfruttando i no vax, forse è il caso di fermarla Draghi dovrebbe farsi sentire… - Giac_Ciap : Bella mossa Sottil. Ora sotto con Biraghi #Fiorentina - ChiaraAndrea_B : @Fabrizio__66 @andrea_pagliai @AMasterPotato @apardi63 Per una volta che difendo Biraghi poi?? Ti regalo la t-shirt… - Maurizio2L : Il governo di destra contestato dalla destra ! Assaltare la cgil che c'entra con i vaccini ed il green pass ? La co… -

Ultime Notizie dalla rete : Biraghi Con Vlahovic non rinnova con la Fiorentina, Pasqual: 'Sbagliato nascondersi' ... ma se Biraghi è rimasto, era nel giro della Nazionale ed è stato un capitano un motivo c'è. stato sostituito con Odriozola, sta facendo bene in fase di spinta e può essere sempre più una spina nel ...

"Antiqua" a Bra: due concerti di musica classica in Santa Chiara Il venerdì successivo, 29 ottobre , sempre alle 21, va in scena il Classico Terzetto Italiano, con Ubaldo Rosso al flauto, Carlo De Martini alla viola e violino e Francesco Biraghi alla chitarra. ...

Biraghi: "Con Italiano abbiamo cambiato modo di ragionare. Io capitano? Un onore" | Alfredo Pedullà alfredopedulla.com Fiorentina, Biraghi: "Classifica merito di Italiano, la fascia un onore" Cristiano Biraghi sta diventando sempre più centrale nel progetto Fiorentina, e la fascia di capitano che ora indossa al braccio sinistro non fa altro che aumentare la sua presenza all'interno dello s ...

Fiorentina, Pasqual attacca Vlahovic: "Sbagliato nascondersi" A Firenze non si fa altro che parlare del mancato rinnovo di Vlahovic. Dopo l'uscita del presidente Commisso, che ha rivelato i retroscena della trattativa, c'è stato un vero e proprio strappo con l'a ...

... ma seè rimasto, era nel giro della Nazionale ed è stato un capitano un motivo c'è. stato sostituitoOdriozola, sta facendo bene in fase di spinta e può essere sempre più una spina nel ...Il venerdì successivo, 29 ottobre , sempre alle 21, va in scena il Classico Terzetto Italiano,Ubaldo Rosso al flauto, Carlo De Martini alla viola e violino e Francescoalla chitarra. ...Cristiano Biraghi sta diventando sempre più centrale nel progetto Fiorentina, e la fascia di capitano che ora indossa al braccio sinistro non fa altro che aumentare la sua presenza all'interno dello s ...A Firenze non si fa altro che parlare del mancato rinnovo di Vlahovic. Dopo l'uscita del presidente Commisso, che ha rivelato i retroscena della trattativa, c'è stato un vero e proprio strappo con l'a ...