Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva per un'infezione. "Non è Covid" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Washington, 15 ottobre 2021 - L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale per un'infezione. Ma non si tratterebbe di Covid. Clinton, 75 anni e con una storia di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Washington, 15 ottobre 2021 - L'ex presidente degli Stati Unitiè statoin ospedale per un'. Ma non si tratterebbe di, 75 anni e con una storia di ...

Advertising

Corriere : Bill Clinton in terapia intensiva - Corriere : Bill Clinton in terapia intensiva «Sospetta infezione del sangue» - repubblica : Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva per una sospetta infezione. Il portavoce: 'In via di guarigione' - paoloigna1 : Bill Clinton in ospedale: è\u00A0ricoverato in terapia intensiva - jobwithinternet : RT @affari_politici: 'Analizzando Bill'. Ritratto olio su tela di Bill Clinton in abito da donna trovato a casa del finanziere ped*filo Jef… -