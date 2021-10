Bancomat | se prelevate questa cifra scattano i controlli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il prelievo del contante alè un’attività che facciamo tutti ma il Fisco potrebbe bussare alla vostra porta seoltre laconsentita Tecnicamente non esiste un limite per il prelievo di contanti al, escluso quello che il vostro istituto bancario vi mette, ma potrebbero comunque scattare verifiche da parte del Fisco L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Truffa bancomat: se compare questo messaggio non prelevate - redwolf51 : 'Truffa bancomat: se compare questo messaggio non prelevate' - simonecossu23 : Ricordiamo a tutti i nostri coglioni da casa che gridano #italexit che la Polonia prende gratis i nostri soldi da a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bancomat prelevate

Consumatore.com

Nondenaro alper assecondare richieste di persone sconosciute, anche se ti possono sembrare affidabili! La truffa del finto tecnico Un presunto tecnico del gas, luce o acqua, per ...Attenzione a quandoda un conto cointestato. Anche se l'apertura è comune, occorre un consenso esplicito. ... Andare ala prelevare dei soldi in assoluta libertà potrebbe comportare ...Attenti se siete abituati a prelevare spesso al Bancomat, potreste ricevere un controllo da parte del Fisco. Ecco quando scatta la verifica.E' rimasto senza borsello e con l'auto ferma in attesa della riparazione del gommista. Ad essere raggirato dalla "banda della ruota bucata" un uomo residente in zona Porta di Roma, pedinato dopo aver ...