Afghanistan | attentato a Kandahar | strage in moschea

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Unoggi ha provocato unanellaBibi Fatima di, in. E’ di almeno 16 morti e 32 feriti il primo bilancio delle 3 esplosioni durante la preghiera del venerdì nellafrequentata dagli sciiti. Le notizie dagiungono dopo che venerdì scorso era finita nel mirino unafrequentata dagli sciiti a Kunduz, nel nord del Paese, con un bilancio che secondo la stessa Bbc parlava di almeno 50 morti anche se altri fonti hanno riferito bollettini ben più gravi. Quellaè stata rivendicata dal ramo locale dell’Is (Is-K). L'articolo proviene da Italia Sera.

Ancora un, ancora una strage in. A essere colpita, stavolta, è la culla dei talebani, Kandahar. Ancora una volta è una moschea sciita a essere investita da un. L'esplosione nella ...... che sarebbero state tre, che hanno colpito una moschea sciita di Kandahar indurante ...non è stata immediatamente identificata ma è arrivata esattamente una settimana dopo un...Ancora un attentato, ancora una strage in Afghanistan. A essere colpita, stavolta, è la culla dei talebani, Kandahar. Ancora una volta è una moschea sciita a essere investita da un attentato. L’esplos ...Secondo i testimoni sarebbero state tre le esplosioni avvenute durante la preghiera del venerdì: decine di morti ...