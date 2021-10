Uomini e Donne: Andrea Nicole e Ciprian sorprendono lo studio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Prosegue la puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio ci sono Andrea Nicole e Cipian, usciti per la terza volta in esterna. I due confessano l’inevitabile. Andrea Nicole… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 14 ottobre 2021) Prosegue la puntata di. Al centro delloci sonoe Cipian, usciti per la terza volta in esterna. I due confessano l’inevitabile.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - LiaQuartapelle : Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge… - AzzolinaLucia : Oggi abbiamo approvato la legge sulla #paritasalariale! Una legge con cui vogliamo ridurre il divario retributivo… - Luca_zone : @mimmAntonaci @Methamorphose30 SPOILER : il Tapiro viene consegnato alla vittima, non al carnefice. Va a chi ha il… - _honeyclouds8 : RT @venusianfem: Il fatto che voi pensiate sia più possibile 'educare' gli uomini a non essere misogini e a toglierci la vita e addirittura… -