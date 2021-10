Università, Messa: «Darei i test gratis agli studenti fragili. La studentessa di Bologna? Un caso isolato» (Di giovedì 14 ottobre 2021) La ministra dell’Università Maria Cristina Messa torna sul tema dei tamponi gratuiti per gli studenti. In un’intervista al Corriere della Sera, Messa ha dichiarato che sarebbe disposta a darli agli studenti fragili, ma evitando quanto possibile «asimmetrie». «I non vaccinati sono pochi, intorno al 10%, e ai fragili che non possono vaccinarsi Darei la possibilità di testarsi gratis», ha detto. «agli altri, però, non so: vediamo prima come va il rientro dei lavoratori, non vorrei ci fossero ulteriori polemiche». Su chi critica il Green pass come condizione di rientro all’Università, la ministra dice: «Bisogna convincere quelli che oppongono obiezioni ragionevoli se ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) La ministra dell’Maria Cristinatorna sul tema dei tamponi gratuiti per gli. In un’intervista al Corriere della Sera,ha dichiarato che sarebbe disposta a darli, ma evitando quanto possibile «asimmetrie». «I non vaccinati sono pochi, intorno al 10%, e aiche non possono vaccinarsila possibilità diarsi», ha detto. «altri, però, non so: vediamo prima come va il rientro dei lavoratori, non vorrei ci fossero ulteriori polemiche». Su chi critica il Green pass come condizione di rientro all’, la ministra dice: «Bisogna convincere quelli che oppongono obiezioni ragionevoli se ...

