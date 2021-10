Ruba brioches al bar | ' Avevo fame | non avevo soldi' E il proprietario ora vuole assumerlo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Avevato delle brioche in un bar perché aveva. Ma non appena ha avuto deiha lasciato un biglietto anonimo con 10 euro dentro: 'Buongiorno, mi scusi, l'altra mattinae non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ruba brioches

leggo.it

Aveva rubato delle brioche in un bar perché aveva fame . Ma non appena ha avuto dei soldi ha lasciato un biglietto anonimo con 10 euro dentro: 'Buongiorno, mi scusi, l'altra mattina avevo fame e non ...Aveva rubato delle brioche in un bar perché aveva fame . Ma non appena ha avuto dei soldi ha lasciato un biglietto anonimo con 10 euro dentro: 'Buongiorno, mi scusi, l'altra mattina avevo fame e non ...Aveva rubato delle brioche in un bar perché aveva fame. Ma non appena ha avuto dei soldi ha lasciato un biglietto anonimo con 10 euro dentro: «Buongiorno, mi scusi, ..."Buongiorno, mi scusi, l'altra mattina avevo fame e non avevo soldi. Grazie". È il contenuto di un biglietto che, assieme a dieci euro, un bar di Pistoia ha trovato fuori dalla porta del propr ...