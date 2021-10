Roma, processo per delitto Regeni rischia già di finire nel nulla. La Corte sta decidendo: procedere o no senza imputati? (Di giovedì 14 ottobre 2021) La difesa ha chiesto la nullità, sostenendo che i quattro agenti dei servizi egiziani accusati di aver torturato e ucciso il ricercatore nel 2016, sono assenti in aula perchè ignari del procedimento a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 ottobre 2021) La difesa ha chiesto la nullità, sostenendo che i quattro agenti dei servizi egiziani accusati di aver torturato e ucciso il ricercatore nel 2016, sono assenti in aula perchè ignari del procedimento a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' iniziata a Roma, la prima udienza del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, t… - SkyTG24 : Morte Giulio Regeni, comincia oggi a Roma il processo per l’omicidio - fattoquotidiano : GUERRIGLIA COL PRETESTO GREEN PASS Questura di Roma e Viminale finiscono sotto accusa per l’assalto alla Cgil, gui… - andy_reds : RT @Tg3web: Quasi sei anni dopo la morte di Giulio Regeni, si è aperto a Roma il processo contro i 4 agenti dei servizi egiziani accusati d… - chicchi57429882 : RT @ellyesse: È un giorno fondamentale nel cammino in salita per la #veritàperGiulioRegeni Dopo anni di depistaggi e ostacoli alle indagini… -